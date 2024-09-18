В челябинской школе произошла вспышка опасной инфекции

Классы в школе №121 в Челябинске переводят на удаленное обучение в связи со вспышкой пневмонии. Учреждения действуют по рекомендациям регионального Роспотребнадзора, пишет «Первый областной».

Удаленный формат затронул школу № 121 одной из первых в Челябинске. Ограничения ввели на фоне распространения пневмонии небольничного типа. Из соображений безопасности классы временно будут проходить программу удаленно.

Дистант продлится до 28 сентября. Пока количество заболеваний достигло двух, но без предпринятых мер случаев могло стать больше.

Напомним, в школе № 68 в Челябинске подросток напал на детей и учителя с молотком и ножом. Преподаватель смогла обезоружить агрессора. Пострадали трое учеников и сотрудница, двоим провели операцию.

Ранее сообщалось, что замдиректора школы в Челябинске, где произошло ЧП, освободили в суде.