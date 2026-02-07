Школы опустели: куда на самом деле делись все девятиклассники в России

Массовый переход выпускников девятых классов в колледжи напрямую связан с растущими потребностями отечественного производства. Об этом сообщает NEWS.ru .

Такое мнение высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, расширение промышленных мощностей в стране создало острый запрос на высококвалифицированных рабочих, и этот спрос стал ключевым фактором, влияющим на образовательный выбор подростков.

Статистика подтверждает масштаб явления. Еще летом 2025 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников предпочли продолжить обучение в системе среднего профессионального образования. Этот тренд, как пояснил Вассерман, является закономерным ответом на экономические изменения, когда производственный сектор начал нуждаться в качественно подготовленных кадрах.

Депутат отметил, что в идеальной модели, которую предлагают некоторые экономические теории, высококвалифицированный труд должен быть приоритетом для человека, а рутинные операции — автоматизированы. Однако на практике далеко не все технологические процессы можно полноценно переложить на машины.

