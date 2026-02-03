Школы российского региона столкнулись с нехваткой почти тысячи педагогов

В Новосибирской области фиксируется значительная потребность в педагогических кадрах на старте учебного года. Согласно данным регионального министерства образования, общее количество вакантных позиций для учителей составляет 951, что, впрочем, не превышает 4% от общего числа работающих педагогов. Об этом пишет «Om1 Новосибирск» .

Наиболее острый дефицит наблюдается по нескольким ключевым направлениям. Наибольший спрос в школах — на учителей начальных классов, иностранных языков, а также специалистов по русскому языку и литературе. Замыкают список самых востребованных предметов математика и физика.

В ведомстве подчеркивают, что ситуация с вакансиями остается стабильной с начала учебного периода и не ухудшается. Для их закрытия используется комплекс мер, включая перераспределение нагрузки среди существующих кадров и привлечение молодых специалистов.

Параллельно с решением кадровых вопросов в регионе происходят изменения в учебных планах. С сентября 2025 года увеличено количество часов, отводимых на изучение истории. Одновременно в программу введен новый предмет — «История нашего края». По замыслу разработчиков, этот курс позволит школьникам детальнее познакомиться с прошлым региона, биографиями его выдающихся жителей, культурным наследием и знаковыми событиями.

Еще одно изменение коснулось предмета «Обществознание». С текущего учебного года его изучение в 6-х и 7-х классах прекращено. Для учеников 8-х и 9-х классов объем учебных часов по этой дисциплине сохранен на прежнем уровне. Полноценное знакомство школьников с обществознанием теперь планируется начинать с 9 класса, но уже с 1 сентября 2026 года. По официальной информации, нехватки преподавателей по этому предмету в образовательных учреждениях не наблюдается.

