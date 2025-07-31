Шкуматов назвал верные сроки перехода водителей на электронные медсправки

Утверждения о переходе на электронные медицинские справки для водителей, якобы запланированном на 1 августа 2025 года, оказались неверными. Как заявил РБК автоэксперт Петр Шкуматов, возглавляющий рабочую группу Народного фронта «Защита прав автомобилистов», нововведения начнут действовать с марта 2027 года.

Накануне, 31 июля, «РИА Новости» со ссылкой на Шкуматова распространило информацию о том, что с 1 августа 2025 года медицинская справка для ГИБДД по форме № 003-В/у будет представлена в электронном виде и заменена QR-кодом. Однако, как уточнил Шкуматов, реальные сроки вступления в силу данного изменения отличаются.

Он пояснил, что соответствующие поправки были подписаны в начале июля текущего года, однако их реализация начнется только 1 марта 2027 года.

До этой даты МВД и Минздрав должны разработать и утвердить регламент взаимодействия, касающийся вопросов здоровья водителей, а также подписать все необходимые нормативные акты.

Шкуматов выразил уверенность, что внедрение электронного формата позволит эффективно бороться с нелегальным рынком медицинских справок.

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