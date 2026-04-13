«Шла целая река по улице»: в Дагестане дом семьи затопило дважды за неделю

Весенние паводки в Дагестане дважды ударили по одному дому. Семья, прожившая в нем 25 лет, пережила два затопления за считанные дни, узнал канал RT . Вода доходила до колена, а когда стихия отступила, участок и комнаты остались покрытыми толстым слоем грязи.

Глава семейства имеет инвалидность. В момент первого удара стихии он находился на реабилитации в Москве. Его супруга Режейфат осталась с детьми: дочь уже замужем, сын недавно вернулся из армии и устроился на работу.

Первый раз вода пришла рано утром 28 марта. По словам женщины, ручеек лился с улицы прямо во двор и огород. За мгновение затопило все: прихожую, двор, огород. В дом вода начала заходить прямо по стене. Вся бытовая техника вышла из строя, ковры пропитались жижей, мебель разбухла.

Второй удар стихия нанесла 5 апреля. По улице, вспоминает Режейфат, «шла целая река». Вода била прямо из канализации. Женщина и ее соседи теперь опасаются третьего затопления.

Племянник Режейфат узнал, что певица Жасмин помогает жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Он написал артистке. В итоге звезда решила выделить семье около 940 тысяч рублей. Из этой суммы непосредственно на ремонт дома уйдет 385 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Махачкале паводок оставил людей без света на пять дней.