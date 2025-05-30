Шнуров не сдержал слово и матерился на концерте в Новосибирске

Несмотря на предшествующий конфликт с представителями общественности, группа «Ленинград» устроила фееричное шоу в Новосибирске, однако Сергей Шнуров не выполнил данного слова и использовал нецензурную брань во время концерта, сообщил MK.ru Новосибирск.

Вопреки протестам общественников, накануне вечером «Ленинград» дал старт серии из трех концертов в «Сибирь-Арене». До этого общественные организации активно выступали против проведения этих выступлений, заявляя, что творчество группы «Ленинград» оказывает негативное влияние на моральные устои общества, поскольку пропагандирует вредные привычки, содержит нецензурные выражения и богохульные высказывания.

Несмотря на это, городские власти не стали отменять запланированные концерты. Однако организаторы потребовали от музыкантов подписать гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение российского законодательства, чтобы исключить использование ненормативной лексики во время выступлений.

Тем не менее с самого начала концерта Сергей Шнуров ясно дал понять, что группа не собирается отказываться от своего фирменного стиля. Он отметил, что если кому-то не нравятся песни в оригинальном исполнении, то они могут покинуть зал.

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