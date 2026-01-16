Сход селя перекрыл путь: движение поездов в Сочи было временно остановлено

Фото: [ Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф ]

В Сочи произошел инцидент, в очередной раз продемонстрировавший уязвимость транспортной инфраструктуры в горно-прибрежной зоне к природным явлениям, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На перегоне в районе Якорной Щели сошел селевой поток, заваливший железнодорожные пути грунтом объёмом около 10 кубических метров.

Стихийное явление привело к перекрытию одной из двух линий и временной приостановке движения. В результате были задержаны четыре пассажирских поезда. Ориентировочное время опоздания для пассажиров составило от 40 до 60 минут.

Как сообщили в администрации города, для ликвидации последствий были оперативно задействованы экскаватор и хозяйственный поезд. На данный момент движение по перегону полностью восстановлено, следов завала на путях не осталось. Никто не пострадал.

