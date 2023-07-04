«Сходить в пакет и выбросить в окошко»: россияне застряли в поезде без кондиционера и туалета

Поезд с путешественниками из Воронежа остановился на полпути из-за поломки локомотива. По данным портала «Мое!Online», состав не проветривается, а туалет не работает.

Со слов пассажиров, поезд застрял под Рязанью. Выпускать людей на улицу проводники отказались. Они ожидали вспомогательный локомотив, который не решил проблему с уборной, которая должна была заработать только через девять часов пути — по прибытии в Ростов-на-Дону.

Разгневанные пассажиры надеялись на хоть какую-то компенсацию за пребывание в подобных условиях, но в РЖД им ответили, что за час и более задержки выплата составит только 170 рублей, то есть три процента от стоимости билета плацкарта по данному маршруту.

«Про санитарную зону и работу туалетов в поезде не слышали?»; «В прошлом летнем сезоне точно так же все происходило. Ничего не меняется в РЖД! Сдвинемся, наконец-то, с мертвой точки?»; «Что делать? Сходить в туалет в пакет, а после выбросить в окошко?» — задались вопросами россияне.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил дебош в поезде, следующем из Владивостока.