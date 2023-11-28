«Сходите в баню»: как защититься от всех хворей в Гурьев день 28 ноября

Православная церковь 28 ноября вспоминает трех святых мучеников: Авива, Самона и Гурия. В народе эту дату называют Гурьев день или Гурий Морозный.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено. По ее словам, с этого дня верующие уже начинают подготовку к рождественскому посту, поэтому скоромное под запретом.

«Пост и воздержание важны в эти святые дни, поэтому избегайте излишеств в пище и напитках. Сходите в храм и помолитесь от души за здравие всех своих близких», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день мужчинам предписывается сдерживать свои эмоции в отношениях с женами. Грубость и пренебрежение приведут к длительному конфликту и остуде, продолжила эксперт.

«Женщины традиционно просили святого Гурия о добром и заботливом муже. В этот день запрещено жаловаться на горькую долю — накликаете несчастье. В этот день надо, наоборот, благодарить судьбу и проявлять стойкость», — добавила Мишина.

Не стоит на Гурия Морозного назначать свадьбы — брак может оказаться неудачным, уверена ясновидящая.

«Если пожадничать и отказать в помощи тем, кто просит, то можно навлечь на себя нищету. А если у вас есть возможность, то сходите в баню. На Руси верили, что если хорошенько попариться в этот день, то весь год к человеку не прилипнут никакие хвори», — заключила собеседница издания.

Ранее астролог подготовила гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря.