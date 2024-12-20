Потерпевшие подтвердили причастность Курбонова к убийству генерала Кириллова

Причастность обвиняемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника подтвердили показания потерпевших, сообщил ТАСС.

18 декабря в Москве задержали уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова, который, предварительно, является исполнителем теракта в отношении Кириллова.

По данным следствия, Курбонов совершил особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Согласно представленным доказательствам, в том числе показаниям потерпевших и свидетелей, Курбонов был непосредственно связан с терактом, а также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Данные факты правоохранители зафиксировали в ходе осмотров места происшествия и других следственных действий.

На заседании Басманного суда Москвы 19 декабря суд с учетом тяжести инкриминируемых преступлений постановил взять Курбонова под стражу до 17 февраля 2025 года. Суд также принял во внимание факты о том, что обвиняемый ранее не имел судимостей, женат, имеет детей.

Курбонов оставил на усмотрение судьи вопрос о ходатайстве следователя, в то время как его защита выступила против ареста и предложила другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Убийство Кириллова произошло утром 17 декабря в результате взрыва бомбы, оставленной у подъезда генерала на Рязанском проспекте Москвы. Как позже выяснили следователи, исполнитель теракта действовал по наводке украинских спецслужб. За это преступление ему пообещали крупную сумму денег и переезд в одну из европейских стран.

Ранее стало известно, что исполнитель убийства Игоря Кириллова жил всего в 500 м от генерала.