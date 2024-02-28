Шойгу попросил оборонные предприятия скорректировать график поставок вооружения

Шойгу проверил, как оборонные предприятия выполняют госзаказ, посетив заводы в Тульской области. Министр побывал на производстве РЛС контрбатарейной борьбы НПО "Стрела" и НПО "Сплав", здесь же выпускают РСЗО и снаряды.

В военном ведомстве сообщили, что Шойгу попросил скорректировать поставки техники в вооруженные силы, перенеся доставку на 2-3-й кварталы. Также министр потребовал осуществлять поставки равномерно весь год.

Также по поручению президента были подготовлены требования к производствам, касающиеся графиков поставок ракет, снарядов, боевых машин, установок и выделения средств на это. Шойгу подчеркнул, что график соблюдается, все остальные поручения выполняются. Теперь предстоит оптимизировать поставки и перенести часть со второго полугодия на первое.

После последней проверки время, уходящее на производство, существенно сократилось. Шойгу отметил, что это заслуга сотрудников и руководителей оборонных предприятий.