Шойгу прибыл в Астану с рабочим визитом

Российский министр обороны Сергей Шойгу отправился в Астану с рабочим визитом. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, 25 апреля, уточняя, что в пятницу в Астане пройдет совещание министров обороны стран-участниц ШОС.

Планируется, что на совещании, в котором примут участие министры обороны, генсек ШОС, глава белорусского Минобороны и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШО, будут обсуждаться вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничества ведомств в формате Шанхайской организации сотрудничества.

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