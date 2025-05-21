Шойгу рассказал, с чем столкнулся на самом верху своей служебной лестницы

На самом верху служебной лестницы ожидает гигантский груз ответственности, который давит. Там очень одиноко и холодно. Такое заявление во время выступления на телеканале «Россия 24» сделал Сергей Шойгу, экс-министр обороны и секретарь Совета безопасности РФ.

Секретарь Совбеза сообщил, что последние пять лет дались ему очень непросто, как всей России. Он указал: чем выше поднимается человек по служебной лестнице, тем больший груз ответственности на него давит. По словам Шойгу, ему пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

«Там очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, тебе ссылаться не на кого», — указал он.

Шойгу подчеркнул, что если что-то выполнено плохо, то руководству приходится принимать на себя за это и ответственность и всю вину.

Ранее сообщалось, что дочь Шойгу Ксения приготовила для отца на его 70-летнйи юбилей особенный подарок. Им стала картина, которую она написала сама. Она отметила, что идея такого подарка связана с семейными увлечениями. По ее словам, и она, и отец любят заниматься творчеством, рисовать и работать по дереву.