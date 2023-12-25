Шойгу: российская армия освободила Марьинку и еще больше ослабила ВСУ

По данным минобороны, после активного наступления штурмовые отряды группировки «Южная» смогли полностью освободить от противника поселение Марьинка. Теперь российские войска укрепили свои позиции и получили возможность обеспечить большую защищенность Донецка от украинской армии.

Как сообщил Шойгу, при освобождении города больше всего отличились военнослужащие 150-й дивизии. Владимир Путин объявил, что участники освобождения города должны быть представлены к наградам. Также глава государства отметил, что ликвидация украинского укрепления позволила российским военнослужащим получить больше простора для маневра и ослабить украинские войска. Президент попросил передать его личные благодарности личному составу, сражавшемуся за город на разных этапах.