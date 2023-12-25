Шойгу: российская армия освободила Марьинку и еще больше ослабила ВСУ
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту о полном освобождении Марьинки российской армией. Подробности рассказало РИА Новости.
По данным минобороны, после активного наступления штурмовые отряды группировки «Южная» смогли полностью освободить от противника поселение Марьинка. Теперь российские войска укрепили свои позиции и получили возможность обеспечить большую защищенность Донецка от украинской армии.
Как сообщил Шойгу, при освобождении города больше всего отличились военнослужащие 150-й дивизии. Владимир Путин объявил, что участники освобождения города должны быть представлены к наградам. Также глава государства отметил, что ликвидация украинского укрепления позволила российским военнослужащим получить больше простора для маневра и ослабить украинские войска. Президент попросил передать его личные благодарности личному составу, сражавшемуся за город на разных этапах.