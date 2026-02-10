Шок-контент от Первого канала: Малышева грубо обратилась к невакцинированным людям

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева выступила с резкой критикой в адрес россиян, отказывающихся от вакцинации против гриппа. Ее обращение носило эмоциональный характер и было направлено на объяснение коллективной ответственности за эпидемиологическую ситуацию, передает Лента.ру.

Малышева пояснила, что люди, не прошедшие вакцинацию, не только тяжелее переносят заболевание, но и становятся потенциальной средой для мутации вирусов. Они обычно тяжело болеют, и обычно именно в их телах вирусы мутируют, заявила ведущая. Это создает дополнительный риск появления новых, потенциально более опасных штаммов, с которыми может столкнуться все население.

Идею поддержал соведущий, иммунолог Андрей Продеус. Он подтвердил, что непривитые люди могут выступать разносчиками уже мутировавших вирусов, тем самым расширяя зону эпидемиологического риска и усложняя борьбу с инфекцией. Финальное обращение Малышевой прозвучало как публичный призыв к осознанию глобальных последствий личного выбора.

