Шок-размер: гровер из Электрогорска публично похвастался метровым отростком

Известный аграрий-рекордсмен из Электрогорска Александр Чусов, ранее прославившийся на всю страну своими исполинскими тыквами, официально открыл новый сезон охоты за титулами. Как пишет REGIONS , на этот раз в центре внимания оказался гигантский лук, рассада которого уже поражает воображение масштабами. Несмотря на суровые погодные условия и труднопроходимые лесные тропы, первая партия будущих овощей-гигантов успешно доставлена в теплицу.

Первые результаты селекционной работы Чусов продемонстрировал в своем блоге. Длина перьев молодой рассады уже превысила метровую отметку, что вызвало ажиотаж среди подписчиков и соседей по региону.

Садовод признается, что зимний этап выращивания в условиях городской квартиры — это лишь разминка перед основной битвой за урожай. Настоящим логистическим квестом стала транспортировка хрупких саженцев на дачный участок. Чтобы преодолеть путь через лес, заваленный глубоким снегом, пришлось задействовать мощный пикап. Подписчики оперативно окрестили транспорт «лук-мобилем», подчеркивая серьезность подхода фермера к делу.

Процесс переезда сопровождался творческим настроем: автор идеи поделился кадрами, на которых ярко-зеленые ростки контрастируют с сугробами, иронично перефразировав старый хит о «луковицах на снегу». Подобный оптимизм разделяют и эксперты, отмечая, что если динамика роста сохранится, осенью общественность ждет очередное овощное чудо.

Мастер пообещал не держать секреты в тайне и подробно освещать каждый этап жизни своих подопечных. Судя по стартовому потенциалу растений, конкурентам по аграрному цеху стоит заранее готовить носовые платки — если не от остроты лука, то от масштабов нового подмосковного рекорда.

