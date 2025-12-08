Шок в соцсетях: подростки сняли на видео жестокие пытки котенка

На кадрах слышны смех, нецензурные крики и подбадривания, что вызвало волну возмущения среди пользователей. По информации автора поста, инцидент произошел в квартире на проспекте Ленинградском, 47, а главной зачинщицей является ученица одного из городских техникумов.

Автор обращения, кемеровчанка, чья дочь учится с предполагаемой обидчицей, описала тревожную ситуацию. По ее словам, девочка не только проявляет жестокость, но и систематически не заботится о животном: редко кормит его и периодически уезжает в деревню, оставляя котенка на несколько дней без еды и воды. Женщина в отчаянии пишет, что животное под угрозой. Она опасается, что в следующий раз издевательства могут закончиться гибелью питомца.

Ранее сообщалось, что в Москве спасли беременную кошку по кличке Милаша, упавшую с 29-го этажа. Она смогла родить здоровых котят благодаря помощи неравнодушных людей.