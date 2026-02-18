Шокирующее сходство: в парке Балашихи из сугроба вырос завораживающий лев

В самом посещаемом парке Подмосковья — «Пехорке» появился новый хранитель: снежный лев с гривой из хвойных веток. Об этом сообщает REGIONS , ссылаясь на пост телеграм-канала «В Балашихе|Все новости». Судя по реакции жителей, творение неизвестного скульптора мгновенно покорило интернет-аудиторию.

Как отмечают пользователи сети, снежный лев выглядит настолько правдоподобно, что в сумерках его легко спутать с живым хищником. Днем скульптура вновь обретает облик величественного арт-объекта, притягивающего любителей зимних фотосессий. Жители специально разыскивают царя зверей в заснеженных аллеях, чтобы запечатлеть его на камеру.

«Мы увидели фото льва в сети, долго его искали в парке, потому что он стоит в стороне от дорожки, можно сказать, в лесу, но его хорошо видно от кафе. Узнали нашего льва по зеленой гриве. Автору хотим передать благодарность за возможность сделать красивые фото. Теперь ждем Страшилу и Железного дровосека», — поделилась жительница Балашихи Карина Смолова.

Стоит отметить, что февраль в Балашихе выдался богатым на снежное творчество. Благодаря неустойчивой и снежной погоде, в разных микрорайонах города появилось множество фигур, достойных звания арт-объектов. Среди них ледяная крепость на улице Колхозной в Железнодорожном, грозный ротвейлер на улице Майкла Лунна, снеговик-болельщик возле лыжной трассы и трогательный медвежонок в микрорайоне Южный. Однако именно хвойный лев из «Пехорки» сумел приковать к себе всеобщее внимание, став новой точкой притяжения для посетителей парка.

