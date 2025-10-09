Шокирующие откровения: россиянин назвал британцев «дикарями и грешниками»

Российский путешественник Федор Козырь поделился впечатлениями от посещения Великобритании. В своем блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен» он охарактеризовал местных жителей как «дикарей и грешников».

По словам туриста, ночная жизнь в английских городах представляет собой разительный контраст с дневным поведением британцев.

Блогер отметил, что с наступлением темноты улицы британских городов заполняются шумными компаниями, а заведения работают до поздней ночи.

Особое внимание Козырь обратил на поведение британских женщин, которые днем выглядят как «порядочные дамы», а ночью превращаются в «настоящих дикарок» — громко кричат, прыгают друг на друга и раскидывают вещи, употребляя при этом алкоголь.

Путешественник также обратил внимание на откровенность ночных нарядов местных жительниц, с иронией отметив, что «юбка и широкий пояс слились воедино».

