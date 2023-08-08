Шоколадные яйца с сюрпризом и печенье с предсказанием будут производить на новом предприятии в Ступине

Застройщиком выступает ООО «Здравушка», техническим заказчиком — Виктор Ланков. В реализацию проекта вложат около 38 миллионов рублей, в результате в округе будут созданы 25 дополнительных рабочих мест. В новом здании будут производить сладости — шоколадные яйца с сюрпризом, печенье с предсказанием, конфеты, кондитерские изделия и так далее. Они будут храниться также на территории предприятия. Завершить возведение объекта планируют в декабре текущего года. Отметим, что проект сопровождает менеджер ЦСС при Правительстве региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.