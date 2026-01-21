«Шоколадный рейд»: подростки из Наро-Фоминска отогрели сердца коммунальщиков в метель

Подростки-волонтеры вышли на улицы Наро-Фоминска, чтобы лично поблагодарить работников ЖКХ и вручить им шоколадки. Этот жест стал знаком признания тяжелого труда в условиях аномально снежной зимы, когда коммунальщики почти месяц работают в усиленном режиме, пишет REGIONS .

Инициатива исходила от молодежи, которая наблюдает за круглосуточной работой спецтехники и дворников. Как рассказала волонтер Евгения, идея была простой — показать, что их усилия не остаются незамеченными. Подростки подходили к водителям снегоуборочных машин и работникам, расчищающим тротуары, чтобы выразить слова благодарности и вручить символический сладкий подарок.

Реакция коммунальщиков оказалась очень эмоциональной. Для многих из них, измотанных длительными сменами в условиях метели и мороза, такой знак внимания стал неожиданным и значимым. Как отметил водитель снегоуборочной машины Андрей Макаров, в ежедневной рутине иногда теряется ощущение важности собственного труда, а подобные моменты напоминают о реальной пользе работы для города и его жителей.

С практической точки зрения, эта акция высветила несколько важных аспектов. Зима 2024 года с ее аномальными осадками стала серьезным испытанием для инфраструктуры и коммунальных служб. Только в Наро-Фоминске ежедневно на расчистке улиц и дворов задействовано около 120 единиц спецтехники и более 200 дворников. Эффективность их работы напрямую влияет на безопасность дорожного движения, пешеходов и бесперебойное функционирование всего города.

