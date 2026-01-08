Шоковая терапия на морозе: популярный спа-ритуал обернулся больничной палатой

В Свердловской области девушка была госпитализирована с признаками резкого ухудшения самочувствия после купания в уличном горячем чане в морозную погоду. Инцидент произошел на территории одного из банных комплексов, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

По имеющейся информации, после выхода из чана и возвращения в помещение у пострадавшей внезапно потемнело в глазах, после чего она потеряла сознание. У девушки наблюдалась синюшность кожных покровов и сильная дрожь, перешедшая в судороги.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в больницу для обследования. В условиях стационара ей была проведена компьютерная томография головного мозга, взяты анализы крови. После проведения необходимых процедур и стабилизации состояния ее выписали с рекомендациями обратиться к неврологу и эпилептологу.

Врачи напоминают, что резкий контраст температур при переходе из горячей воды в холодную среду создает экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

