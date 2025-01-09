Шольц назвал «неприличным и опасным» нападение с тортом на экс-министра финансов ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц негативно отреагировал на акцию против бывшего министра финансов и лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

Речь идет об инциденте, когда Линднеру запустили в лицо тортом из пены для бритья.

«Нападки на политиков не являются проявлением демократического поведения. Такие действия неприличны и опасны», — написал Шоль на своей странице в соцсети.

Он также выразил восхищение реакцией Линднера на произошедшее, отметив, что тот отреагировал с достоинством.

Экс-министра финансов Германии Кристиана Линднера атаковали во время его предвыборного выступления Грайфсвальде.

Политику запустили в лицо искусственный торт из пены для бритья. Таким образом избиратели «отблагодарили» его за сложившуюся экономическую ситуацию в стране.

Ранее сообщалось о том, что Шольц призвал украинских беженцев работать в ФРГ или возвращаться обратно.