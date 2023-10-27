Шольц считает, что Европе нужно пересмотреть бюджет из-за помощи Украине

Канцлер Германии считает, что Евросоюзу нужно пересмотреть свой бюджет из-за помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

После саммита в Брюсселе Олаф Шольц высказался о необходимости пересмотреть приоритеты в формировании бюджета ЕС. По его словам, Западу необходимо использовать дополнительные средства для поддержки Украины. Шольц уверен, что перераспределение средств позволит выполнить новые и дополнительные финансовые задачи.

Канцлер заметил, что сейчас у лидеров европейских стран разные взгляды на ситуации, но он уверен, что в итоге решение о перераспределении бюджета будет принято.

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