Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – СМИ

По данным американского СМИ, еще перед летним саммитом НАТО канцлер Германии Олаф Шольц связался с американским президентом по телефону и высказался категорически против приема Украины в альянс. В том же разговоре Шольц, якобы, выразил скепсис по поводу упрощенных условий вступления Украины в НАТО и озвучивания конкретного приглашения.

Журналисты также сообщают, что Байден не поддержал позицию немецкого коллеги и его нежелание отменять установленный план действий Украины для получения членства. К тому моменту, когда Шольц поднял этот вопрос, американский лидер уже согласился на новые условия. Позиция канцлера же могла «испортить» переговоры об окончательных условиях приема Украины в альянс.