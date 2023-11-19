Шольца пригласили в немецкий бордель для решения проблем в сфере проституции
Фото: [соцсети]
Такое пикантное предложение германскому канцлеру, как пишет немецкая Bild, сделал Германский союз работников секс-индустрии.
Дело в том, что, как сообщается в материале, накануне Олаф Шольц резко раскритиковал само наличие проституции в Германии, как социального явления. По словам канцлера, продажу интимных отношений считать чем-то естественным нельзя ни с какой точки зрения.
В ответ на подобные заявления Шольца, представители немецкой сексиндустрии предложили посмотреть на это, что называется, глубже и изнутри.
«Представители организации добавили, что занимаются не торговлей людьми, а предоставляют хорошие и ценные услуги», - указывает Bild.
Ранее Шольц призвал жителей Германии к защите евреев.