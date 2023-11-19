Шольца пригласили в немецкий бордель для решения проблем в сфере проституции

Дело в том, что, как сообщается в материале, накануне Олаф Шольц резко раскритиковал само наличие проституции в Германии, как социального явления. По словам канцлера, продажу интимных отношений считать чем-то естественным нельзя ни с какой точки зрения.

В ответ на подобные заявления Шольца, представители немецкой сексиндустрии предложили посмотреть на это, что называется, глубже и изнутри.

«Представители организации добавили, что занимаются не торговлей людьми, а предоставляют хорошие и ценные услуги», - указывает Bild.

Ранее Шольц призвал жителей Германии к защите евреев.