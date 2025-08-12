Шопинг без оплаты: полиция поймала магазинного вора по горячим следам

В Новомосковске полицейские оперативно задержали любителя «бесплатных покупок», который в начале июня открыто вынес из супермаркета продукты и алкоголь. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ».

Инцидент произошел в микрорайоне Сокольники, где бдительная директриса сразу же обратилась в правоохранительные органы. Просмотр записей с камер наблюдения не оставил преступнику шансов.

Стражи порядка быстро вычислили 38-летнего безработного местного жителя. На допросе мужчина сразу признался в содеянном, однако теперь следователям предстоит выяснить, не замешан ли он в других аналогичных кражах.

Сообщается, что на украденные 3000 рублей мужчина предпочел не только продукты первой необходимости, но и алкогольные напитки. Возбужденное уголовное дело по статье «Грабеж» может обернуться для любителя халявы реальным сроком, особенно если найдутся другие эпизоды.

Ранее сообщалось, что группа воров украла игрушки Лабубу на полмиллиона рублей