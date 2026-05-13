Шопоголик продал ворованные «ГАЗели» за полмиллиона ради одежды

В Кемерове сотрудник предприятия угнал три «ГАЗели» с неохраняемой парковки, продал их за 450 тысяч рублей и потратил все деньги на одежду, сообщает VSE42.Ru . Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. Угонщиком оказался 20-летний водитель той же организации, который имел ключи от всех грузовиков. Покупатель нашелся быстро, но полиция успела вернуть машины владельцу. Теперь молодому человеку грозит до десяти лет колонии.

Инцидент произошел на стоянке, расположенной на территории организации, занимающейся автомобильными перевозками. Охрана там не предусмотрена, поэтому посторонние могли беспрепятственно заходить на территорию. Однако посторонние и не понадобились.

Представитель компании обратился в отдел полиции «Ленинский» и сообщил о пропаже трех грузовых «ГАЗелей». Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след. Подозреваемым оказался 20-летний местный житель, который работал в этой же организации водителем. Он имел ключи от всех трех грузовиков.

На одном из интернет-сайтов мужчина разместил объявление о продаже. Покупатель нашелся быстро — им стал горожанин, планировавший пустить машины под авторазбор. Ирония судьбы в том, что сделка прошла на той же неохраняемой стоянке, откуда грузовики угнали. Покупатель, вероятно, даже не подозревал, что участвует в криминальной схеме прямо под носом у потерпевшего.

В МВД России сообщили, что задержанный продал автомобили за 450 тысяч рублей, что почти в семь раз ниже реальной стоимости. Вырученные деньги он потратил на покупку одежды — очевидно, страсть к шопингу оказалась сильнее инстинкта самосохранения.

К счастью для владельца, все три автомобиля удалось изъять и вернуть. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса — кража в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Молодой человек, решивший быстро заработать на чужом имуществе, теперь рискует провести лучшие годы жизни за решеткой, вспоминая о купленной на украденные деньги одежде.

Ранее сообщалось, что подросток забрался на крышу храма и угодил в полицию.