Окружение ВСУ российскими бойцами в Курской области приводит к потерям среди украинских войск. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Около тысячи украинских военнослужащих оказались в окружении российских сил в Курской области. По информации источника, за сутки попыток вырваться из этого окружения украинская армия понесла значительные потери (около 100 бойцов двух элитных подразделений 37-й ОБРМП). Кроме того, двое из них были захвачены в плен.

Российские военные продолжают активно глушить связь между украинским командованием и их солдатами. Это позволяет им действовать незаметно и эффективно перемещаться на поле боя.

В районе Ольговки украинская армия понесла дополнительные потери: до 20 человек было уничтожено во время неудачных попыток выбраться. Российская 155-я морская пехота успешно отслеживала все перемещения противника и наносила точные удары, что сказалось на численности и боеспособности украинских войск. В результате ряда дальнейших попыток освободиться, ВСУ потеряли около 130 человек за последние сутки.

Ранее у жителей Белгородской области появились детекторы беспилотников. Более тысячи устройств, выданных местному населению, помогают своевременно обнаружить приближающуюся опасность.