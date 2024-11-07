SHOT: алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии круизном лайнере с сотнями россиян

Для всех пассажиров круизного лайнера, застрявшего у берегов Японии, сделали бесплатным весь алкоголь. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известие о том, что для всех клиентов бара на лайнере алкоголь теперь наливают бесплатно, приободрило людей. До этого они сильно переживали, что не успевают к запланированному прибытию в Шанхай.

«Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят уже не так страшно», — указал микроблог.

В то же время телеграм-канал Mash опроверг эти данные. По его сведениям, алкоголь по-прежнему продают, но уже со скидкой в 20%. Вдобавок к этому всем застрявшим туристам, которые не успевают на свои рейсы, выплатят по $400 в качестве компенсации. В то же время билет до дома для россиян стоит чуть ли не впятеро больше.

Напомним, круизный лайнер «Спектр морей» застрял в японском порту Йокогама из-за поломки. На его борту оказались порядка 500 или 600 россиян. Их заранее купленные билеты из Китая в РФ «сгорят», поскольку лайнер не успевает в Шанхай к нужной дате. Среди отдыхающих из России есть семьи с детьми.