Сотни россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей»

Круизный лайнер «Спектр морей» сломался в порту Йокогама. На его борту находятся около 500-600 россиян, которые не могут покинуть Японию. Об этом РБК сообщили российские туристы.

Судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, однако продолжение рейса стало невозможным из-за технической неисправности.

Ожидается, что «Спектр морей» сможет выдвинуться на путь в Шанхай лишь 11 ноября. В это время обратные билеты на рейсы в Россию у российский пассажиров уже «сгорят». Власти Японии готовы помочь гражданам РФ добраться до аэропорта Токио до 10:00 мск 8 ноября, чтобы они могли купить билеты на рейс в Шанхай и затем вернуться на родину.

На борту лайнера находятся семьи с детьми. Пассажиры активно пытаются установить контакты с персоналом порта для получения информации о возможности покинуть судно. Как рассказали изданию туристы, пока капитан не предоставляет соответствующую информацию, а паспорта пассажиров остаются у экипажа.

РБК направил запрос в посольство России в Японии и в компанию Royal Caribbean International по поводу сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что россиян, задержанных в Шри-Ланке, выслали в РФ. Накануне в Шри-Ланке задержали семейную пару с двумя детьми, которая просрочила законный срок пребывания в стране на год.