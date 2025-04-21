SHOT: «бежевые мамы» рискуют психологическим здоровьем собственных детей из-за трендов

В рилсах*, шортсах и видеороликах TikTok набирает популярность так называемый тренд бежевых мам, пишет телеграм-канал SHOT. Молодые мамы ради эстетики искусно обустраивают мир своих детей в нейтральных цветах (часто — бежевых), считая, что они помогают избежать перегрузки нервной системы.

Однако, как отмечает SHOT, эксперты в области психологии предупреждают о потенциально негативных последствиях такого воспитания. Специалисты, опрошенные изданием, фиксируют случаи асоциального поведения и недостатка эмоциональной выразительности у детей, которые растут и воспитываются в «бежевой» среде.

По словам кандидата психологических наук Карины Чижовой, цветовое окружение играет ключевую роль в формировании эмоций у ребенка. Яркие цвета могут вызывать радость и спокойствие, в то время как бежевый цвет может развить у ребенка «нейтральность» в эмоциональном восприятии.

Чижова подчеркнула, что дети, не имеющие возможности испытывать разнообразные эмоции, рискуют не научиться радоваться или грустить так, как это характерно для их сверстников.

Нейропсихолог Мария Овчарова также отмечает, что ее практика уже зарегистрировала обращения родителей, обеспокоенных поведением их детей, выросших в бежевом окружении.

Специалист подчеркивает, что маленькие дети, лишенные возможности взаимодействовать с яркими предметами, могут проявлять асоциальные черты, например интересоваться разноцветными вещами в школе и даже воровать их у других детей.

Эксперты рекомендуют родителям обращать внимание на разнообразие цвета в окружении детей, чтобы препятствовать возможным психологическим отклонениям и способствовать полноценному эмоциональному развитию. Яркие цвета могут не только радовать глаз, но и полезны для формирования гармоничной личности.

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