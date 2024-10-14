SHOT: блогер Литвин раскаялся и признал вину в том, что ударил футбольного болельщика

Михаил Литвин признал вину за инцидент с футбольным болельщиком во время матча медиалиги между СКА-Ростов и Lit Energy в субботу, 12 октября. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Блогер Литвин раскаялся в содеянном в Кузьминском суде Москвы. Там он заявил, что «больше такого никогда не повторится».

По его словам, правильные мысли и решения часто приходят только после происшествия, и, если бы у него была возможность поступить по-другому, он бы ее использовал.

В отношении Литвина составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Инцидент привлек внимание общественности и стал предметом обсуждения в СМИ. Ролик с происшествием попал в социальные сети и вызвал неоднозначную реакцию у фанатов блогера.

Ранее блогера Литвина арестовали на 48 часов из-за конфликта с Бастой и болельщиками.