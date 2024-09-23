Shot: четвертый ребенок умер в семье, что поела сомнительных пельменей под Красноярском

Четвертый ребенок скончался, отравившись неустановленным веществом в Красноярском крае, после того как семья поела пельмени. Как передает Shot, по предварительным данным, состояние здоровья родителей оценивается медиками в настоящий момент как стабильно тяжелое.

Накануне стало известно, что в Красноярском крае ужин пельменями и курицей закончился плачевно для одной из местных семей. Двое взрослых и четверо детей слегли в больницу с признаками сильнейшего пищевого отравления.

В настоящее время мать семейства, которая ждет пятого ребенка и должна была родить на днях, находится между жизнью и смертью.

«Пельмени, из-за которых умерли дети в Красноярском крае, производились не на заводе. В сельском магазине их продавали на развес», — приводится в публикации.

Ранее мы писали, что следователи уже провели осмотр жилища семьи, изъяли продукты питания и многое другое, что может относиться к делу. СК сообщил об изъятии полуфабрикатов и курицы из сельского магазина для проверки. Были назначены экспертизы. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия. В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.