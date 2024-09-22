Стали известны возможные причины гибели детей в Красноярском крае

Семья с детьми из села Красная Сопка Красноярского края получила тяжелое отравление после ужина полуфабрикатами. Несмотря на усилия врачей, трое юных пострадавших скончались. Правоохранители рассматривают несколько причин их гибели. Об этом информирует региональная прокуратура.

Многодетная семья попала в больницу с признаками тяжелого отравления. Дети шести и 13 лет умерли в тот же день. Еще одна девочка 11 лет, за жизнь которой боролись врачи, не пришла в себя в воскресенье, 22 сентября. Медики продолжают бороться за жизнь 12-летнего ребенка и взрослых членов семьи.

В прокуратуре считают, что причиной отравления могли стать полуфабрикаты.

«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — говорится в сообщении прокуратуры.

После серии смертельных отравлений следователи провели осмотр жилища семьи, изъяли продукты питания и многое другое, что может относиться к делу. СК сообщал РИА Новости об изъятии полуфабрикатов и курицы из сельского магазина для проверки. Были назначены экспертизы. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что трое жителей Сибири скончались после капельниц для лечения зависимости.