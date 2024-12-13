SHOT: члена избиркома Лукашенко задержали, когда он забирал закладку с наркотиками в Москве

В Москве задержали 41-летнего Дмитрия Лукашенка, члена территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел ранним утром возле торгового центра «Вегас». На Лукашенко вышли после того, как он заказал через даркнет амфетамин.

Согласно имеющейся информации, правоохранительные органы обнаружили у него около 9 гр наркотического вещества во время досмотра. Лукашенко рассказал, что данное количество предназначалось исключительно для его личного использования, но это не освобождает его от уголовной ответственности. В связи с этим следственные органы возбудили дело по ст. 228 УК РФ.

В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств, связанных с делом Лукашенко. Интересно, что параллельно с работой в избирательной комиссии, у него есть собственная юридическая фирма.

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