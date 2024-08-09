SHOT: ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и вступили в бой с ВСУ

Российские бойцы из ЧВК «Вагнер» уже находятся в Курской области и ведут бой с прорвавшимися накануне на приграничье РФ украинскими вооруженными формированиями. Как передает Shot, сейчас они находятся под Суджей.

Также отмечается, что в настоящее время в указанной локации работают батальоны добровольческого корпуса Минобороны РФ.

Кроме того, военкоры с мест сообщают о прибытии под Суджу в Курской области специального полка «Ахмат» и спецподразделений «Аида».

Ранее сообщалось, что колонна российской военной техники оказалась поражена ракетным ударом со стороны ВСУ в городе Рыльск, Курской области.