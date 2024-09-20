SHOT: депутата заподозрили в любовных утехах с эскортницей в здании ГД

В Сети появилось компрометирующее видео, на котором, вероятно, запечатлен один из депутатов Государственной думы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Судя по опубликованным кадрам, депутат пригласил к себе в рабочий кабинет молодую женщину в белом одеянии. В интернете предположили, что ее зовут Диана. Она проживает в Москве и, по всей видимости, занимается индивидуальной эскорт-деятельностью. Что касается политика, то им мог оказаться Денис Парфенов. Сам он пока никак не комментировал ситуацию.

Представители КПРФ подтвердили факт существования ролика и заявили, что «проводят работу» по данному вопросу. При этом не исключается версия, что запись могла быть сгенерирована с помощью нейросети.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправлять проституток на Колыму.