Shot: девушка спасла тонущего девятилетнего мальчика в московском пруду

В Олимпийской деревне в Москве юная героиня совершила настоящий подвиг — она спасла жизнь девятилетнему мальчику, который тонул в пруду. По информации от Shot, двое мальчиков без присмотра взрослых решили прогуляться, но один из них поскользнулся и упал в воду.

Сообщается, если бы не вышедшая на вечернюю пробежку девушка, мальчишку бы, возможно, пришлось бы уже доставать чуть позже водолазам.

«Один из них поскользнулся там, где недавно сняли ограду, и упал в пруд. Начал тонуть, его друг стал звать на помощь. Откликнулась девушка, которая случайно вышла на вечернюю пробежку», — приводится в публикации.

Девушка достала тонущего ребенка, согрела своим теплом и вызвала на месту скорую помощь и спасателей МЧС.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли трехмесячного ребенка с опухолью почки.