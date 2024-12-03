SHOT: двое мужчин провалились под лед на Кошачьем пруду в Москве — одного спасли, другой утонул

Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, поделившись кадрами с места происшествия.

Утром во вторник, 3 декабря, в районе Новогиреево в Москве произошел несчастный случай на Кошачьем пруду. Двое мужчин решили сократить путь и вышли на тонкий лед. Он не выдержал их веса, из-за чего мужчины провалились в воду, находясь всего в нескольких метрах от берега.

Очевидцы происшествия немедленно бросились на помощь, пытаясь вытащить мужчин из ледяной воды. Рабочие, находившиеся рядом, протянули строительную трубу, чтобы помочь утопающим выбраться. Однако один из них быстро ушел под воду. Второго удалось спасти благодаря совместным усилиям спасателей и прохожих.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с участием автобуса и 15 машин.