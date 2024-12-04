SHOT: двойник Жириновского стал штурмовиком и участвует в боях под Часовым Яром

Виктор Беломестнов, известный как «двойник Жириновского», теперь сражается на фронте под позывным Помреж.

По информации издания SHOT, он служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек» и уже успел принять участие в освобождении Бахмута, за что был награжден медалями «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

На протяжении последних дней в интернете активно публикуются видео, где актер, известный по ролям в сериалах «Солдат» и «Реальные пацаны», исполняет пародии на Владимира Жириновского.

«Все рок-н-ролл. Победа за нами!», – заявил Беломестнов в одном из видеороликов.

Ранее в СМИ сообщалось, что дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году.