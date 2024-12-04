«Ъ»: дочь Жириновского пойдет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

Родная дочь скончавшегося несколько лет назад основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко собирается избираться на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы фракции указанной политсилы в Думе Станислава Наумова.

Собеседник издания уточнил, имя Боцан-Харченко уже значится в списках кандидатов от ЛДПР на думских выборах-2026. Отмечается, что вдохновителем идеи привлечь девушку к политической жизни страны стал нынешний лидер партии Леонид Слуцкий.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — сказал Наумов.

Он добавил, что Боцан-Харченко активно участвует в подготовке юбилейного съезда ЛДПР, который намечен на 13 декабря. Кроме того, дочь политика подключена к работе созданного указом президента Владимира Путина оргкомитета по проведению праздничных мероприятий по случаю 80-летия Владимира Жириновского, которое состоится в 2026 году.

Ранее сообщалось о том, каким образом Владимиру Жириновскому удавалось достаточно точно угадывать события будущего.