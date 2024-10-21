SHOT: легковушка с девушками пробила ограждение и улетела в воду у «Москвы-Сити»

Как передает SHOT со ссылкой на очевидцев, в начале третьего часа ночи на набережной Тараса Шевченко в столице произошла автоавария с падением в реку. Сообщается, что водитель автомобиля не справился с управлением и на полной скорости пробил железный забор, сиганув в акваторию Москвы-реки.

Редкие прохожие сразу же вызвали на место экстренные службы. Благодаря оперативности удалось вытащить из воды трех пострадавших. Двум девушкам потребовалась госпитализация.

В настоящее время ожидается приезд пожарного крана, при помощи которого экстренные службы начнут доставать из воды утонувшую легковушку. Марка автомобиля не уточняется.

В настоящее время полоса движения в районе аварии у «Москвы-Сити» перекрыта дорожными службами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грузовик и «Газель» загорелись после столкновения на трассе М-7.