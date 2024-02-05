Российские военные уничтожили 58 украинских БПЛА за день

Система ПВО России за минувший день уничтожила сразу 58 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в пресс-службе МО России.

По данным пресс-службы военного ведомства, за прошедший день в зоне проведения спецоперации силами российских систем ПВО было уничтожено 58 украинских беспилотников. Так, несколько из них были сбиты над Харьковской областью, территорией Луганской Республики, Донецкой Республики, Херсонской и Запорожской областями.

Также в военном ведомстве рассказали и о том, что всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 568 самолетов, 11 833 вражеских БПЛА, 265 вертолетов и другую технику противника.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что было опубликовано видео допроса военнопленного ВСУ. Он рассказал о реальных потерях украинцев на линии фронта. Подробности читайте в материале.