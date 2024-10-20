SHOT: пьяный мужчина в ЕАО случайно убил любимую и лег умирать рядом с ней

В Еврейской автономной области (ЕАО) пьяный мужчина случайно убил свою возлюбленную и лег умирать рядом с ней. Об этой истории сообщил SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в селе Кирга Биробиджанского района. 41-летний местный житель Евгений и его 45-летняя подруга Татьяна пригласили друзей на встречу. После вечеринки все разошлись, но мужчина выпил слишком много алкоголя и, поддавшись ревности, принялся обвинять Татьяну во флирте с одним из гостей.

В состоянии аффекта он ударил женщину кулаком по лицу, от чего она упала и потеряла сознание. Из носа Татьяны полилась кровь.

Евгений от увиденного растерялся и попытался сделать женщине массаж сердца, однако спасти ее не удалось.

Во время допроса мужчина признался, что не осознавал свои действия и не знал, что они могут привести к смерти. Он думал, что Татьяна потеряла сознание из-за выпивки. Сам мужчина в состоянии опьянения решил, что тоже умирает, поэтому оставил предсмертную записку. После этого он лег рядом с телом женщина и заснул. Проснувшись и протрезвев, он вызвал полицию.

Евгения задержали, а тело Татьяны направили на судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что ранее мужчина уже был осужден за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд озвучил приговор мужчине, который убил жену на глазах детей.