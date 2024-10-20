SHOT: погибшие в Охотском море Пичугины будут похоронены в разных городах

Погибших в Охотском море во время двухмесячного дрейфа лодки Сергея Пичугина и его сына Илью захоронят в разных местах, передает со ссылкой на источники Telegram-канал SHOT.

В минувшем августе Сергей Пичугин со своим сыном Ильей и братом Михаилом с мыса Перовского отправились в направлении города Оха на лодке, а после перестали выходить на связь. В начале нынешней недели их плавсредство было случайно обнаружено рыбаками в море. В итоге выжить смог лишь Михаил.

«Сергея и Илью Пичугиных похоронят в разных городах. … Отца — в Улан-Удэ, его сына — в Красноярске, где он жил с мамой», — говорится в публикации.

Ранее Минздрав Магаданской области сообщил, что сердце дрейфовавшего в Охотском море Пичугина могло остановиться в любой момент.