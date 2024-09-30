SHOT: погибший владелец квартиры в ЖК «Селигер Сити» мог устроить пожар специально

Собственника квартиры, в которой произошел пожар, подозревают в подрыве на фоне проблем в личной жизни. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Соседи мужчины рассказали, что от него недавно ушла жена. Супруга забрала детей, из-за чего 38-летний Роман «слетел с катушек». Он вел себя довольно агрессивно и ругался со всеми, а еще несколько раз пытался покончить с жизнью.

В воскресенье, 29 сентября, его видели в Химках. В свою квартиру Роман занес несколько газовых баллонов. Ему сделали замечание, но мужчина резко отреагировал на слова соседей. Владелец уехал и не отвечал на звонки, поэтому запертую квартиру вскрыли. Оттуда извлекли все 10 баллонов.

Спустя некоторое время произошел взрыв во второй квартире Романа, расположенной в ЖК «Селигер Сити». Сам он сгорел заживо.

Ранее стало известно, что в горевшем жилом комплексе спасли пять человек. Два из них пострадали, включая ребенка.