В горевшем ЖК «Селигер Сити» спасены пять человек: двое пострадали, в том числе ребенок

В ходе пожаротушения в ЖК бизнес-класса в Ильменском проезде на севере Москвы были спасены пять человек. Площадь возгорания составила 100 кв. м, проинформировали в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сообщается, что пострадали два жильца дома, в том числе ребенок. К тушению огня были привлечены 88 специалистов личного состава МЧС, задействованы 27 единиц специальной техники.

Сильный пожар произошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в жилой новостройке в ЖК «Селигер Сити» в районе Дегунино на севере Москвы. В результате несколько этажей здания были объяты пламенем. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Открытое горение в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы в районе Дегунино пожарным удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв баллонов с газом. Очевидцы рассказали, что слышали несколько сильных хлопков, а затем начался пожар.