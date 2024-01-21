Shot: полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri во время выступления в Петербурге

Рэперы Badri и Baby Melo были задержаны в ходе своего выступления в клубе «Гигант-Холл» в Петербурге. Об этом сообщили Shot в своих социальных сетях.

Сообщается, что музыканты были задержаны во время своего концерта, прямо на сцене. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов северной столицы надели на рэперов наручники и вывели из зала на глазах у публики.

Согласно информации в распоряжении Shot, причиной для задержания исполнителей могла послужить прозвучавшая со сцены ненормативная лекция. Как гласит вторая версия, сотрудников правоохранительных органов могли вызвать после избиения неизвестной девушки в другом заведении города.

Ранее в Москве был арестован блогер из Таджикистана, высмеивавший славянских девушек.