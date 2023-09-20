SHOT: пожар произошел в многоэтажке в Балашихе, где взорвался газ

В девятиэтажке в Балашихе, где ранее взорвался газ, произошел пожар, сообщает SHOT.

По его данным, возгорание началось на четвертом этаже в том же подъезде. В МЧС России уточнили, что пожар был на лестничной площадке. Его площадь составила пять квадратных метров, он полностью потушен.

«В настоящее время дом отключен от магистрального газоснабжения», — добавили в ведомстве.

Напомним, утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.